Англія

"Лисиці" готові продати свого півзахисника.

Півзахисник Лестера Джеймс Меддісон може змінити клубну прописку, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, боси "лисиць" готові розглянути пропозиції щодо трансферу англійця. У клубі хочуть заробити на продажі футболіста 50 млн фунтів. Головними претендентами на Меддісона є Тоттенгем та Ньюкасл.

Відомо, що Норвіч має отримати процент, якщо Лестер його продасть. У 2018 році "лиси" купували футболіста за 25 мільйонів євро.

Цього сезону футболіст провів 22 поєдинки в АПЛ, у яких забив 9 голів.