Англія

Поляк може повернутись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercatoweb, "червоні дияволи" зацікавлені в підписанні Войцеха Щесни, якщо Давід Де Хеа залишить команду.

Зазначимо, що контракт польського футболіста з Ювентусом діє до літа 2024 року. Раніше він виступав в Англії за Арсенал.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Войцех Щесни провів ювілейний, 200 матч, у складі Ювентуса.