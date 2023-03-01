Одразу два гравці клубу відзначились статистичним досягненням.
фото twitter.com/juventusfc
01 березня 2023, 13:04
Ювентус напередодні в рамках двадцять четвертого туру Серії A здобув перемогу в домашньому туринському дербі проти Торіно.
Ювентус — Торіно 4:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A
При цьому одразу двоє футболістів команди Массіміліано Аллегрі відзначились статистичними досягненнями в своїй професійній кар’єрі.
Ідеться про голкіпера Войцеха Щесни та захисника Алекса Сандро, для яких принципова зустріч проти "биків" стала 200 та 300 в футболці Юве відповідно.
Для досягнення цієї позначки 32-річному поляку знадобилось 5,5 років виступів за "зебр", тоді як бразилець аналогічного віку впорався зі своїм здобутком за 7,5 років.
У наступному турі Ювентус зіграє в гостях проти Роми.