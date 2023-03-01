Італія

Одразу два гравці клубу відзначились статистичним досягненням.

Ювентус напередодні в рамках двадцять четвертого туру Серії A здобув перемогу в домашньому туринському дербі проти Торіно.

Ювентус — Торіно 4:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

При цьому одразу двоє футболістів команди Массіміліано Аллегрі відзначились статистичними досягненнями в своїй професійній кар’єрі.

Ідеться про голкіпера Войцеха Щесни та захисника Алекса Сандро, для яких принципова зустріч проти "биків" стала 200 та 300 в футболці Юве відповідно.

Для досягнення цієї позначки 32-річному поляку знадобилось 5,5 років виступів за "зебр", тоді як бразилець аналогічного віку впорався зі своїм здобутком за 7,5 років.

У наступному турі Ювентус зіграє в гостях проти Роми.