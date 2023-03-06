Англія

Польський голкіпер може перебратись в АПЛ.

Тоттенгем розуміє, що час Уго Льоріса в лондонській команді добігає кінця, тому команді потрібен новий голкіпер.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, "шпори" розглядають варіант з підписанням голкіпера Ювентуса Войцеха Щесни.

Стверджується, що в трансфері польського футболіста особисто зацікавлений генеральний директор Фабіо Паратічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Войцех Щесни провів ювілейний, 200 матч, у складі Ювентуса.