Англія

"Червоні дияволи" могли громити "ірисок" ще в першому таймі, але зазнали проблем у завершальній стадії.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекало протистояння між Манчестер Юнайтед та Евертоном, яке пройшло на стадіоні Олд Траффорд та завершилося впевненою перемогою підопічних Еріка тен Гага.

"Червоні дияволи" володіли ініціативою з перших хвилин зустрічі, змушуючи суперника здебільшого робити акцент на оборонних діях. Вже в першому таймі гравці МЮ завдали аж 21 удар по воротах колективу Шона Дайча (6 — у площину), що стало рекордом поточного сезону АПЛ, але через погану реалізацію та вражаючі сейви Джордана Пікфорда манкуніанці до перерви перетворити на гол лише один момент у виконанні Скотта Мактомінея.

Після перерви Евертон був змушений відіграватись, тому створював більше моментів біля воріт МЮ, ніж у першому таймі. Проте в результаті Антоні Марсьялю, який вийшов на заміну, вдалося своїм голом заспокоїти гру та гарантувати Манчестер Юнайтед перемогу у цьому матчі з рахунком 2:0.

Таким чином, команда Еріка тен Гага як мінімум тимчасово піднялася на третій рядок у турнірній таблиці, але свій матч ще має зіграти Ньюкасл. Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов на заміну одразу після перерви замість Бена Годфрі, але на підсумковий результат вплинути не зміг. Своє повернення на поле після травми також здійснив Крістан Еріксен.

Манчестер Юнайтед – Евертон 2:0

Голи: Мактоміней 36, Марсьяль 71

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Магвайр, Мартінес, Маласія – Мактоміней, Фернандеш – Антоні (Марсьяль 60), Забітцер (Фред 76), Санчо (Еріксен 77) – Рашфорд (Веггорст 81)

Евертон: Пікфорд – Годфрі (Миколенко 46), Тарковські, Кін, Коулман (Паттерсон 87) – Макніл, Онана (Гарнер 60), Гана (Девіс 60), Івобі – Сіммс (Мопе 70),Грей