Англія

Наставник дав свій коментар.

Пеп Гвардіола похвалив Саутгемптон після поразки від Манчестер Сіті (1:4).

"Віддаю належне Саутгемптону, його план на гру був дуже гарний. Часом слід віддати належне супернику, коли граєш не на своєму рівні. Нам пощастило, що ми вели у рахунку після першого тайму.

У другому ми стали нав'язувати супернику фізичну боротьбу, другий наш м'яч був забитий після виграної дуелі – після неї забити було легко.

Мені хотілося б бути в тому положенні, в якому знаходиться Арсенал. Я дуже цього хотів би. Але як є, то є. Зараз ми переключаємося на Баварію", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

Раніше повідомлялося, що Де Брюйне віддав 100 асистів у Прем'єр-лізі швидше за всіх.