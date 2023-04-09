Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Арсенал.

Ліверпуль та лондонський Арсенал зіграють на Енфілді в рамках тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після нічиєї проти лондонського Челсі (0:0), залучив до стартового складу Александер-Арнольда та Робертсона на флангах захисту, тоді як ван Дейк повернувся до центру оборони, а нападі зіграють Салах та Гакпо.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Лідсом (4:1), використав із перших хвилин Саку та Жезуса в ланці атаки, тоді як місце на лівому фланзі захисту залишилось за Олександром Зінченком.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Джонс, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Гакпо, Жота.

Запасні: Келлегер, Гомес, Тіаго, Мілнер, Фірміно, Елліотт, Цимікас, Нуньєс, Матіп.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі.