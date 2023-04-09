Англія

Єгиптянину не вдається забити з одинадцятиметрової точки.

Мохамед Салах не реалізував другий пенальті за Ліверпуль поспіль, повідомляє Squawka.

На 54-й хвилині матчу Салах не реалізував пенальті у ворота Арсеналу, призначеного після фолу на Діогу Жоте. Вінгер Ліверпуля не влучив у ворота.

Раніше Салах не зміг реалізувати пенальті у ворота Борнмута у матчі 27 туру АПЛ (0:1).

Цього сезону на рахунку Салаха 29 матчів, у яких він забив 13 голів і зробив 7 асистів.