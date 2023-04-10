Англія

Американець не очолить претендентів на виліт.

Англійський Лестер у поточному розіграші Прем’єр-ліги відверто не хапає зірок із неба через скрутне фінансове становище, до якого він потрапив ще перед початком кампанії.

Колишній головний тренер "лис" Брендан Роджерс при цьому все одно доволі довго не полишав свою команду в скруті, але зрештою був звільнений через незадовільні результати.

Наразі представники графства Лестершир ідуть на передостанній сходинці турнірної таблиці, тоді як до порятунку із зони вильоту їм потрібно здобути хоча б три бали, за умови відсутності набраних очок у Евертона та Лідса, що йдуть попереду.

При цьому, команда й досі шукає собі нового головного тренера на заключні вісім матчів сезону, і звернулась по допомогу, зокрема, до колишнього керманича "павичів" Джессі Марша.

Американця певний час вважали фаворитом на цю вакантну посаду, проте, згідно з повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, під час перемовин сторони не дійшли спільного знаменника.

Напередодні діалог був на грані розпаду, і зрештою остаточно розвалився без жодних можливостей на поновлення в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що Марша звільнили з Лідса на початку лютого 2023 року.