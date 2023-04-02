Англія

Причиною звільнення традиційно були незадовільні результати.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Брендана Роджерса.

Угода з 50-річним північноірландцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Також разом із тренером команду покинули його помічники Глен Дрісколл та Кріс Дейвіс.

Роджерс очолив "лис" у лютому 2019 року, а його контракт був розрахований до літа 2025 року.

Разом із Роджерсом Лестер брав Кубок та Суперкубок Англії, а також добирався до півфіналу Ліги конференцій. Разом вони провели 204 матчі, у яких здобули 96 перемог, 37 нічиїх та 71 поразок.

Проте в останніх шести матчах Лестер набрав лише одне очко. Після 28 турів Лестер набрав 25 очок та посідає 18 місце в АПЛ у зоні вильоту.

Також зазначається, що до наступного матчу проти Астон Вілли, команду готуватимуть Адам Седлер та Майк Стоуелл.