Англія

Француз оцінив українського вінгера.

Колишній півзахисник Челсі Флоран Малуда порівняв Михайла Мудрика з Вінісіусом Жуніором.

"Мудрик дуже талановитий. Він виглядав так вражаюче, коли дебютував за Челсі. Думаю, що він підійшов до тієї гри з Ліверпулем свіжим, сповненим впевненості, і ми всі могли побачити його величезний потенціал.

Мій посил такий: ти прийняв виклик грати за Челсі, величезний клуб, але подивися на приклад Вінісіуса.

Думаю, можна зробити гарне порівняння, це правильний приклад для наслідування. Мудрик як орієнтир повинен дивитися на те, як розвинувся Вінісіус.

Я думаю, що Мудрик може вплинути на Челсі, як Вінісіус на Реал. Йому потрібно багато працювати, мати правильний менталітет", — наводить слова Малуда Goal.

Раніше повідомлялося, що Мудрик — другий найгірший новачок Челсі за версією Goal.