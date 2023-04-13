Англія

Одразу двоє керманичів не можуть розв’язати проблему результативності клубу.

Лондонський Челсі в поточному сезоні продовжує оновлювати власні історичні антирекорди.

Напередодні "пенсіонери" програли мадридському Реалу на Сантьяго Бернабеу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, після чого на їхньому рахунку кількість поразок у поточній кампанії стала більшою за кількість перемог.

Реал Мадрид — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Окрім цього, майстри статистики також відшукали й інший цікавий факт — "сині" провели четвертий поспіль матч (Астон Вілла, Ліверпуль, Вулвергемптон, Реал Мадрид) без забитих м’ячів на власному рахунку.

Така невдала серія в історії клубу останній раз мала місце ще в грудні 1993 року.

Цікаво, за час, за який відбулись ці послідовні невдачі, Челсі очолювали два керманичі — Грем Поттер та Френк Лемпард, що прийшов йому на заміну.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та мадридським Реалом відбудеться 18 квітня.