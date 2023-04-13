Англія

Все задля того, щоб менше промотувати ставки.

Клуби АПЛ вирішили не демонструвати рекламу букмекерів на лицьовій стороні футболок. Про це повідомляється на офіційному сайті АПЛ.

Причина такого рішення — бажання зменшити обсяг реклами ставок. Проте на рукавах таку рекламу можна залишити. Відомо, що договір набуде чинності наприкінці сезону-2025/26, щоб дати клубам час переглянути нинішні угоди.

Наразі букмекери виступають титульними спонсорами восьми з 20 команд АПЛ: Евертона, Фулгема, Борнмута, Брентфорда, Вест Гема, Лідса, Ньюкасла та Саутгемптона.