Лондонські команди хочуть підписати новачка.
Натан Вуд (ліворуч), getty images
14 квітня 2023, 19:44
Центральний захисник Свонсі та збірної Англії Натан Вуд привернув увагу серйозних клубів англійської Прем'єр-ліги
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, футболіст зацікавив дві лондонські команди — Арсенал та Тоттенгем.
Зазначимо, що в цьому сезоні 20-річний футболіст провів 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Його контракт зі Свонсі чинний до літа 2024 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал націлився на півзахисника Феєнорда.