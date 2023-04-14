Англія

Лондонські команди хочуть підписати новачка.

Центральний захисник Свонсі та збірної Англії Натан Вуд привернув увагу серйозних клубів англійської Прем'єр-ліги

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, футболіст зацікавив дві лондонські команди — Арсенал та Тоттенгем.

Зазначимо, що в цьому сезоні 20-річний футболіст провів 38 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Його контракт зі Свонсі чинний до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал націлився на півзахисника Феєнорда.