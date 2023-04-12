Німеччина

Німецький клуб зацікавлений у послугах англійського форварда.

У літнє трансферне вікно РБ Лейпциг має намір посилити свою атакувальну лінію і зараз розглядає дві головні кандидатури: форварда Лілля Джонатана Девіда і нападника лондонського Арсеналу Фоларіна Балогуна, який проводить продуктивний сезон в оренді в Реймсі.

Як повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг, гравець "канонірів" є пріоритетом для "биків", оскільки, за їхніми оцінками, за нього доведеться заплатити 40 мільйонів євро. У той же час потенційний трансфер Девіда коштуватиме Лейпцигу як мінімум 65 мільйонів євро.

З огляду на це, за інформацією джерела, Лейпциг дуже зацікавлений у підписанні Балогуна, як і багато інших європейських клубів.

Цього сезону 21-річний Фоларін Балогун провів за Реймс 31 матч у всіх турнірах, в яких він забив 19 голів і віддав 3 результативні передачі.

На рахунку 23-річного Джонатана Девіда за Лілль у цій кампанії 32 поєдинки, 21 гол та 4 асисти.