Англія

Справу футболіст закрили, але останні два роки він провів без футболу.

У 2021 році гравця Прем’єр-ліги з Евертона заарештували за підозрою в сексуальних злочинах над дітьми.

За неофіційними даними, що фігурували раніше в ЗМІ, мова йдеться про ісландського півзахисника Гільві Сігурдссона, який залишив Евертон влітку минулого року і несподівано для багатьох завершив професійну кар'єру в 33 роки. Після розпалу вищезгаданого скандалу Сігурдссон більше не грав за "ірисок".

Поліція Великого Манчестера (GMP) підтвердила, що проти футболіста не буде притягнуто жодних заходів. Він був звільнений під заставу після допиту поліцейськими ще в 2021 році.

"Слідча група та Королівська прокуратура працювали разом і прийшли до рішення, що наявні на даний момент докази не досягають порогу, встановленого Кодексом для коронних прокурорів.

Поліція Великого Манчестера прагне розслідувати звинувачення, щоб забезпечити найкращі можливі результати для всіх учасників, і продовжуватиме працювати з партнерськими агентствами, щоб забезпечити підтримку осіб під час розслідування та за його межами", — йдеться у заяві, яку передає Fotmob.

Нагадаємо, що раніше захисника Ман Сіті Менді визнали невинним за сьома епізодами сексуального насильства. Також з форварда Манчестер Сіті Грінвуда зняли усі звинувачення за зґвалтування дівчини.