Англія

Нападник може повернутись до нормального життя.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд довгий час перебував під слідством після підозри в порушенні закону через жорстоке відношення до своєї дівчини.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, з англійського гравця зняли усі звинувачення — кримінальне впровадження припинено.

"Враховуючи значне висвітлення цього випадку в ЗМІ, цілком справедливо, що ми ділимося новиною про те, що кримінальне провадження щодо 21-річного чоловіка, який був заарештований та обвинувачений у рамках розслідування, відкритого у січні 2022 року, завершено", — наводить слова керівника відділу громадського захисту MEN.

Грінвуд, який приєднався до Юнайтед у віці шести років, був відсторонений клубом під час судового процесу. Він не грав у професійний футбол вже рік. Останнім матчем, який він провів за Юнайтед, був поєдинок Прем'єр-ліги проти Вест Гема 22 січня минулого року.

Приблизно через тиждень, 30 січня, Грінвуд був заарештований після того, як його дівчина опублікувала серію постів у Twitter.

Він був заарештований і з того часу відсторонений Юнайтед. Наступного дня його спонсор Nike оголосив, що призупинив свої відносини з футболістом, пізніше підтвердивши, що партнерство закінчилося.

Прокуратура висунула Грінвуду звинувачення у трьох злочинах приблизно через вісім місяців, у жовтні.