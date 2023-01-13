Англія

Французький захисник був виправданий, але це ще не кінець.

Ще влітку Бенжамена Менді заарештували та звинувачували в десяти випадках сексуального насильства, що призупинило його футбольну кар'єру.

Як повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті, суд Честера виніс рішення щодо семи епізодів. Бенжамен Менді був виправданий.

Тим не менш, судовий процес ще не завершено, адже лише поки що за двома пунктами звинувачення суд присяжних було припинено.

Востаннє французький захисник виходив на поле 15 серпня 2021 року. Нагадаємо, що взимку Бенжамена Менді було звільнено з-під варти під заставу.