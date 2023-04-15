Англія

Керманич Арсенала розповів про шлях голкіпера в клубі.

Англійський воротар Аарон Рамсдейл долучився до лондонського Арсенала на початку сезону-2021/22, здійснивши трансфер із Шеффілд Юнайтед за 28 млн євро.

Тоді мало хто розумів, на що саме здатен 22-річний футболіст, оскільки його команда навіть не мала стабільної практики виступів у англійській Прем’єр-лізі, проте зараз без цього виконавця, який провів увесь можливий ігровий час у поточному розіграші чемпіонату на полі, важко уявити склад лідера чемпіонських перегонів.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів про перші кроки Рамсдейла в клубі.

"У грі проти Ліверпуля він був у повному порядку. І це дійсно неймовірно, зважаючи на ті моменти, що мали суперники. Якщо ви подивитесь на його минулі виступи, клуб, із якого він походить, то вони двічі понижувались у класі. Дійсно важко уявити такий стрибок у розвитку.

Однак ми всі зараз бачимо, що Аарон має визначний характер, харизму та особистість для того, щоб грати за наш клуб. Він також постійно підживлює своїми емоціями нашу гру. Я спостерігаю за його розвитком останні два сезони, і можу вас запевнити — він винятковий.

Я пам’ятаю, як його зустріли деякі непорядні вболівальники та інтернет-тролі. Це жорстоке ставлення відбувалося якраз перед тим, як він грав свою першу гру за клуб. Уявіть тільки: ви ще не грали жодного матчу за команду, а вас уже ображають на рівному місці. Тож потрібно було розібратись із тим, звідки це походить, а потім продовжувати працювати над собою.

Якщо ви сумлінно виконуєте свою роботу, то вас мають судити тільки за тим, що відбувається на полі. Це було важко, йому потрібна була підтримка, і ми повинні були захистити Аарона, але він був готовий впоратись із цим.

Він знав, що приблизно так усе й буде, бо ми обговорювали це раніше. Ти виходиш із цієї ситуації, що ти переходиш до Арсенала, і в тебе буде багато знаків питання над головою. Але я, як тренер, мав це пройти разом зі своїм гравцем.

Якщо я з цим не згоден, то будь ласка — давайте 85 мільйонів фунтів стерлінгів за воротаря, який виграв усе що можна і до вас не буде жодних питань, бо це взагалі інша історія. Ми не перебували в такому становищі, аби собі це дозволити", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч лондонський Арсенал проведе на полі Вест Гема зі статусом дербі.