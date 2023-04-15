Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Захисник Монако Аксель Дісасі проводить дуже хороший за рівнем гри сезон, тому зацікавив ряд європейських топ-клубів.

Як повідомляє видання 90min, підписати французького футболіста хочуть два представники АПЛ — Манчестер Юнайтед та Челсі.

У поточному сезоні захисник провів 41 матч клубному рівні, відзначившись шістьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Акселя Дісасі зацікавлений представник німецького чемпіонату — Баварія.