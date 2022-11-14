ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ще одна зміна у заявці команди Дідьє Дешама.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе не зможе допомогти збірній Франції на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

Нагадаємо, 27-річний француз отримав травму підколінного сухожилля у матчі Ліги 1 проти Бреста, який пройшов у вересні.

Таким чином, Кімпембе не встигне відновитися до старту турніру і після консультації з лікарем та головним тренером збірної Дідьє Дешамом було ухвалено рішення, що Преснель пропустить мундіаль.

Замість нього в заявку збірної, куди нещодавно був викликаний Маркус Тюрам, був викликаний захисник Монако Аксель Дісасі.

Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі збірна Франції зіграє проти Австралії, Данії та Тунісу.