Німеччина

Захисник може перебратись в Німеччину.

Баварія планує суттєво посилити оборонну ланку в найближчі зимове та літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріс Хоукінс, мюнхенський клуб хоче посилити захист гравцем Монако Акселем Дісасі.

В цьому сезоні французький футболіст відіграв 25 матчів, в яких відіграв три голи та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Аксель Дісасі був викликаний у збірну Франції замість травмованого Кімпембе та дійшов до фіналу.