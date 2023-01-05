Захисник може перебратись в Німеччину.
Аксель Дісасі, getty images
05 січня 2023, 22:59
Баварія планує суттєво посилити оборонну ланку в найближчі зимове та літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріс Хоукінс, мюнхенський клуб хоче посилити захист гравцем Монако Акселем Дісасі.
В цьому сезоні французький футболіст відіграв 25 матчів, в яких відіграв три голи та зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо, що Аксель Дісасі був викликаний у збірну Франції замість травмованого Кімпембе та дійшов до фіналу.