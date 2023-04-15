Англія

Німець залишається вірним мерсисайдцям.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зазначив, що Ліверпуль — його клуб, навіть не дивлячись на фінансові спроможності.

"Я можу приєднатися до іншого клубу і витратити більше грошей? Так, але Ліверпуль — мій клуб. Ви пропонуєте мені залишити справи тут і чекати наступної роботи?

Чесно кажучи, я не знаю, чого ви від мене хочете", — наводить слова Клоппа Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про можливість підписання центрального півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.