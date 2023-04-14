Німеччина

Керманич Ліверпуля має великі сумніви, що його команді вдасться підписати хавбека дортмундської Боруссії.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про можливість підписання центрального півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема, інтерес до якого з боку "червоних" активно приписують уже не перший місяць.

"Я не знаю, чому ми говоримо про ті речі, яких не можемо мати навіть теоретично. Якщо дитина каже вам, що хоче Феррарі на Різдво, ви ви відповідаєте, що не можете собі цього дозволити. До всього цього, кажете дитині, що в неї ще немає посвідчення водія.

Що нам потрібно і чого ми хочемо, ми намагаємося абсолютно все це зробити та отримати", — цитує слова Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Ліверпуль вийшов з гонки за Джудом Беллінгемом.