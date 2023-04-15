Англія

Українець відіграв усі 90 хвилин гри.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон в домашньому матчі програв Фулгему із рахунком 1:3.

Віталій Миколенко вийшов із перших хвилин у складі "ірисок" на цей матч і зіграв усі 90 хвилин.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Миколенка у 6,3. В команді є нижчі оцінки — в Пікфорда, Годфрі, Гує, Грея та тих, хто вийшов із лави для запасних.

Портал SofaScore вважає, що Миколенко награв на 6,6. Вищий бал отримали тільки чотири гравці Евертона.

Оцінки Віталія Миколенка за матч проти Фулгема: