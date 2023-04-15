Англія

Наставник дав свій коментар.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Брайтон. Колектив Френка Лемпарда поступився опоненту.

"Я повністю розчарований. Сьогодні краща команда виграла. Вони могли виграти і з більшим рахунком. Вони грали саме як команда. Прекрасна і зіграна команда, гравці якої вже довгий час грають разом.

Ми зіграли погано. Причому, це стосується всіх базових елементів футболу: боротись, бігти — цього всього не було. І це не питання відданості гравців, як такої.

З трьох поразок після мого приходу ця була найбільш заслужена. Наразі нам слід говорити про виступ команди, а не про сам факт поразки. Нас просто знищили", — наводить слова Лемпарда BBC.