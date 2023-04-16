Англія

Півзахисник непогано проявив себе в оренді.

Після травми півзахисника Крістіана Еріксена, Манчестер Юнайтед в останні дні зимового трансферного вікна почав швидко шукати йому заміну.

Клуб вже мав декілька варіантів, одним з яких був півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат, який блискуче провів чемпіонат світу зі збірної Марокко.

Отримавши відмову від керівництва італійського клубу, Юнайтед звернувся до Баварії із метою орендувати Марселя Забітцера. У висновку австрієць приєднався до "червоних дияволів" до літа 2023 року.

Манчестер Юнайтед матиме право викупу на футболіста, якщо захоче. Баварія не проти продати 29-річного гравця за 20 мільйонів євро. Про це пише журналіст Крістіан Фальк.

У цьому сезоні в Юнайтед Забітцер себе досить непогано проявив, забивши три голи та зробивши один асист у 13 матчах. Завдяки дублю у ворота Севільї Марсель став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.