Манчестер Юнайтед після досить впевненого першого тайму втратив перемогу над Севільєю у кінцівці матчу — 2:2.

Але найпам'ятнішими моментами цієї гри стали голи Марселя Забітцера, який записав на свій рахунок дубль.

Саме орендованого хавбека в Баварії визнали найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

⚽️ Scored two goals

👊 Dominated the midfield

🥇 Wins Player of the Week



🔴 Marcel Sabitzer 👏@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL pic.twitter.com/mfQOknqVvO