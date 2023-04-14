Півзахисник МЮ отримав нагороду після матчу із Севільєю.
Марсель Забітцер, Getty Images
14 квітня 2023, 17:56
Манчестер Юнайтед після досить впевненого першого тайму втратив перемогу над Севільєю у кінцівці матчу — 2:2.
Але найпам'ятнішими моментами цієї гри стали голи Марселя Забітцера, який записав на свій рахунок дубль.
Саме орендованого хавбека в Баварії визнали найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.
Суперниками Зібітцера були Оркан Кокчу з Феєнорда, центрбек Ювентуса Федеріко Гатті, та форвард Юніона Віктор Боніфейс.