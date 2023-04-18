Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Продовжуємо шлях на фінішній прямій. Вже тридцять перший тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Нагадаємо, що наш матеріал за підсумками туру АПЛ традиційно ділиться на кілька блоків для вашої зручності:

✔️ Результати останніх матчів АПЛ;

🔎 Огляд головних протистоянь (+відео);

🆚 Коротко про решту матчів (+відео);

💪 Як там останні успіхи українців в АПЛ;

🔝 Символічна збірна туру за нашою версією;

🏆 Поточна турнірна таблиця;

🔥 Лідери за індивідуальними показниками (голи, асисти, "сухі" матчі);

📅 Календар наступних матчів;

😅 Гумор у соцмережах (ваші улюблені меми про останні події в АПЛ).

Другий асист Мудрика, але підопічні колишнього вчителя — набагато кращі

Ми дожили до того моменту, коли поразки Челсі не викликають ніякого подиву. Минулої суботи на Стемфорд Брідж явний претендент на єврокубки зустрівся з представником середини турнірної таблиці — і немає гавіть частки парадоксу в тому, що перше відноситься саме до Брайтона, а не до Челсі. З перших хвилин підопічні Роберто Де Дзербі змушували лондонців оборонятися та сподіватися на швидкі контратакуючі випади, як це було у Лізі чемпіонів проти мадридського Реалу. Але на відміну від тієї єврокубкової зустрічі "чайки" мали просто незліченну кількість реальних можливостей забити, проте завдяки відсутності везіння в окремих моментах та впевненій грі Кепи на лінії воріт колектив Френка Лемпарда дивом не вирушив на перерву, розгромно програючи в рахунку.

Більше того, Челсі навіть був попереду після однієї з контратак, в результаті якої Михайло Мудрик на швидкості протягнув м'яч практично до штрафного майданчика Брайтона, а потім віддав не найочевиднішу передачу на Конора Галлагера, якому допоміг забити рикошет. Другий асист за лондонців в активі українця, який загалом може записати собі зустріч зі своїм колишнім тренером в актив. Крім того, Михайло вперше відіграв усі 90 хвилин від початку і до кінця, взявши участь майже у всіх атаках Челсі, які мали хоч якусь перспективу.

Але радіти мінімальній перевазі у рахунку та своєму першому голу за останні п'ять матчів гравцям Челсі довелося недовго, адже Брайтону не могло вічно не фартити як з реалізацією, так і з травмами гравців та вимушеними замінами. До перерви Данні Велбек таки вколотив м'яч у сітку воріт, а вже у другому таймі неймовірний гол дальнім ударом від молодого Хуліо Енсісо приніс Брайтону закономірну перемогу. Загалом хочеться відзначити досить спірне рішення Лемпарда довірити правий фланг оборони Трево Чалоби, адже навряд чи англійський фахівець не чув, хто такий Кіару Мітома і наскільки добрий його дриблінг. Зрозуміло, що той же Ріс Джеймс берегвся на матч у відповідь з Реалом, але з урахуванням побаченого тотального домінування Брайтона перспектив на якийсь сенсаційний успіх "синіх" на єврокубковій арені не видно від слова зовсім.

Челсі — Брайтон 1:2

Голи: Галлагер, 14 – Велбек, 42, Енсісо, 70.

Челсі: Кепа – Чалоба, Фофана (Джеймс, 57), Бадіашиль, Чілвелл – Закарія (Маунт, 74), Фернандес (Ковачич, 57) – Пулішич (Зієш, 56), Галлагер, Мудрик – Стерлінг (Феліш, 57).

Брайтон: Санчес – Велтман (Енсісо, 28), Вебстер (Ван Гекке, 86), Данк, Еступіньян – Грос, Кайседо – Марч, МакАллістер, Мітома – Фергюсон (Велбек, 39).

Попередження: Галлахер, Чалоба – Велтман, Санчес.

Забарному готуватися до наступного сезону АПЛ?

"Ми не команда. Ми команда, в якій кожен думає тільки про себе. Вони тут звикли до цього. Не грають заради чогось важливого. Вони не бажають грати під тиском. Це і є історія Тоттенгема! 20 років тут цей власник і вони нічого ніколи не вигравали. Чому? Такий клуб вперше у моїй тренерській кар'єрі". Так, це саме ті резонансні слова Антоніо Конте після того, як Тоттенгем у матчі з Саутгемптоном вкотре втратив перемогу на останніх хвилинах зустрічі. Це ті самі слова, після яких майбутнє італійського фахівця на посаді головного тренера "шпор" підійшло до завершення наприкінці березня цього року.

Але навряд чи зараз Конте сидить і сумує через втрачене робоче місце в Лондоні. Навпаки — він має бути щасливий хоча б через почуття своєї правоти, в якій зараз наочно переконується футбольна громадськість. Не минуло й місяця після звільнення італійця, як Тоттенгем у трьох проведених поєдинках уже двічі підтвердив усе сказане з вуст Конте. Спочатку "шпори" прогавили перемогу над Евертоном наприкінці матчу, а зараз ще більш трагічним чином, буквально на останніх секундах зустрічі, зазнали поразки від Борнмута, за кілька хвилин до цього, здавалося б, зрівнявши рахунок і героїчним чином вирвавши нічию завдяки голу Данжуми.

Але ні. Характеру Тоттенгему забракло навіть на те, щоб утримати нічийний результат. Лінія оборони "шпор" як викликала безліч питань, крім Крістіана Ромеро, так викликає й досі. І навіть та перемога над Брайтоном в минулому турі стала реальністю не як результат якісною гри Тоттенгема, а як результат спірного суддівства та індивідуальної майстерності окремих виконавців.

А ось Борнмут стрімко рухається до збереження прописки у Прем'єр-лізі, отримавши добрий кешбек за ту втрачену нічию на Емірейтс з Арсеналом через гол Ріса Нельсона на останніх секундах. Ілля Забарний поки що залишається на лаві для запасних, але спостерігає звідти більше не за вражаючим футболом у виконанні своєї нової команди, а за характером, який та демонструє. "Вишні" бажають за будь-яку ціну залишитися в еліті, а відчути на собі всю цю атмосферу всередині команди після таких перемог – незабутній досвід для будь-якого молодого гравця.

Тоттенгем – Борнмут 2:3

Голи: Сон Хин Мін, 14, Данжума, 88 – Вінья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5.

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Лангле (Санчес 36; Данджума, 59) – Порро, Гейб'єрг, Скіпп (Рішарлісон 77), Перішич – Кулушевскі, Кейн, Сон Хин Мін.

Борнмут: Нету – Келлі, Стівенс, Міфем – Вінья (Сміт, 49), Лерма, Ротвелл, Таверньє (Уттара, 79) – Біллінг (Сенесі, 79), Крісті (Ентоні, 66) – Соланке.

Попередження: Перішич – Крісті, Стівенс, Ротвелл.

Арсенал – все? Сіті – із захистом титулу? Не поспішайте...

Згадуючи минулий матч Арсеналу на Енфілді, не можна стверджувати, що цими вихідними ми зазнали відвертого почуття дежавю. Так, проти Вест Гема "каноніри" знову втратили перевагу у два м'ячі, які були забиті у першому відрізку матчу, але якщо тижнем раніше Ліверпуль повністю перехопив ініціативу у другому таймі і дивом не зміг довести свій камбек до переможного результату, то зараз Арсенал програв сам собі.

І ні, це не спроба знецінити внесок підопічних Девіда Моєса у цей підсумковий результат. Навпаки, "молотобійці" зробили те, що вміють найкраще, — при грі низьким блоком вони скористалися практично всіма своїми реальними можливостями забити, чи то стандарти, чи швидкі контратаки. В обороні ж Вест Гем згодом робив те, чого не зміг зробити на початку поєдинку, — максимально обмежив простір гравцям Арсеналу, яким дуже важко було підібратися до штрафного майданчика суперника своїми комбінаціями через щільну і організовану оборону.

І забий свій пенальті Букайо Сака — рахунок би був 3:1 на користь "канонірів". Як би все завершилося в результаті – зараз залишається лише здогадуватись. Натомість чинний лідер турнірної таблиці за кілька хвилин отримав сильний ментальний удар після голу Джаррода Боуена, який зрівняв рахунок та від якого Арсенал до кінця оговтатися не зміг. Все-таки варто окремо зазначити, що травма Вільяма Саліба мала великий негативний вплив на весь механізм Артети. Із Вест Гемом не грав через травму ще й Олександр Зінченко... А що таке втрата двох ключових виконавців у лінії оборони (не кажучи вже про те, що Тірні не здатний запропонувати в атаці те, що може українець), ви самі повинні розуміти.

Зараз існує дуже популярна думка, що Арсенал остаточно попрощався з чемпіонським титулом, а в очному протистоянні з Манчестер Сіті на Етіхаді у команди Мікеля Артети немає жодних шансів. У цій ситуації скажемо наступне: єдине, що змінилося у боротьбі за чемпіонство, — це букмекерські котирування на користь "містян". Так, відставання Ман Сіті від Арсеналу фактично скоротилося до мінімуму, але що не змінилося — як і раніше, все залежить виключно від самих "канонірів", яким достатньо не програти головному конкуренту на Етіхаді і виграти решту своїх матчів за умови, що колектив Гвардіоли більше взагалі не буде втрачати очок. Що змінилося для Манчестер Сіті? Тепер потенційний захист титулу також тільки в руках "містян", яким потрібно виграти всі свої поєдинки, включаючи очну домашню зустріч з Арсеналом.

Здавалося б, чемпіонська гонка близька до своєї кульмінації, але насправді вся боротьба ще попереду. 26 квітня стане якщо не вирішальною, то визначальною датою для обох претендентів на титул. З нетерпінням чекаємо.

Вест Гем — Арсенал 2:2

Голи: Бенрахма, 33 (пен.), Боуен, 54 — Вайт, 7, Едегор, 10

На 52-й хвилині Букайо Сака (Арсенал) не забив пенальті (промах).

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Пакета (Даунс, 86), Бенрахма (Форнальс, 90) — Антоніо (Корне, 86).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріел, Тірні (Вієйра, 84) — Едегор (Нкетіа, 89), Парті (Жоржиньо, 66), Джака — Сака, Жезус (Троссар, 66), Мартінеллі (Нельсон, 84).



Попередження: Крессвелл — Парті, Жезус

Ось чому Лідс має вилетіти

Розгромний та переконливий рахунок 6:1 на табло на користь Ліверпуля насправді не є підтвердженням того, що підопічні Юргена Клоппа вчора продемонстрували на полі щось визначне. Що було визначним у "червоних" — так це реалізація, але в іншому цей матч не потребує оцінки гри "червоних". Тут швидше ми вкотре переконалися, наскільки жахливим став Лідс після звільнення Джессі Марша... Наскільки сильно деградував з часів першого сезону після повернення до АПЛ у період керівництва Марсело Б'єлси...

Таке відчуття, що Ліверпуль просто вийшов на тренуванні зіграти рядову двосторонку, а не проводив зустріч у рамках найсильнішого чемпіонату в світі. Втім, у Трента Александра-Арнольда з'явилася можливість попрактикуватися у гібридній ролі у центрі півзахисту а-ля Зінченко в Арсеналі – суперник це дозволяв, тому чому ж не скористатися цією можливістю? Свою безгольову серію за Ліверпуль перервав і Діогу Жота — португалець не забивав 372 дні, певну частину яких він пропустив через травми, але проти Лідса зміг оформити цілий дубль, закріпивши всю цю справу асистом. Справді гарний вечір для "червоних", адже ще своє повернення на поле здійснив Луїс Діас, який не грав півроку через травму.

В іншому ж хочеться зробити один простий висновок: ми не знаємо, що має статися, щоб такий Лідс не вилетів до Чемпіоншипу. Другі два головні претенденти — Лестер і Саутгемптон.

Лідс Юнайтед — Ліверпуль 1:6

Голи: Сіністерра, 47 — Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньєс, 90

Лідс: Мельє – Крістенсен, Кох, Стрейк, Фірпо – Маккенні, Хунке – Гаррісон (Ньйонто, 77), Ааронсон (Рюттер, 66), Сіністерра (Форшоу, 77) – Родріго (Саммервілл, 66)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Гендерсон (Мілнер, 81), Фабіньо (Тьяго, 85), Джонс – Салах (Нуньєс, 81), Гакпо (Діас, 81), Жота (Фірміно, 82)

Гуд ібенінг, Ньюкасл. Одна з головних сенсацій минулих вихідних чекала на нас у першому поєдинку цього туру, в якому Астон Вілла на своєму полі не залишила і живого місця на Ньюкаслі, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Несподіваний результат не через сам факт перемоги підопічних Унаї Емері, а в тому, наскільки впевненою ця перемога стала на тлі переконливих претензій Ньюкасла на "бронзу" цього сезону. Дует голеодора Оллі Воткінса (2 голи + 1 асист) та головної молодої надії бірмінгемців Джейкоба Ремзі (1+1) зробили свою справу, закріпивши гучну заявку Астон Вілли на місце в єврокубковій зоні.

Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед 3:0

Голи: Ремзі, 11, Воткінс, 64, 83

Перший гол Дієго Кости допоміг Вулвергемптону перемогти Брентфорд. Підопічні Томаса Франка продовжують страждати від важкого календаря, записавши у свій актив третю поразку поспіль після невдач з Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед. "Вовки" відправили у ворота незручних "бджіл" два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Дієго Коста та Хван Хі Чхан. Для скандального іспанця бразильського походження цей гол став першим у Прем'єр-лізі з тих пір, як він виступав за Челсі у 2017 році, та за сумісництвом дебютним у футболці Вулвергемптона.

Цікавий факт: Дієго Коста забив стільки ж, скільки весь Челсі в останніх п'яти матчах.

Вулвергемптон - Брентфорд 2:0

Голи: Дієго Коста, 27, Хван, 69

Миколенко повернувся до стартового складу, але Евертон програв Фулгему. Команда Шона Дайча провела доволі непоганий перший тайм, але після перерви відверто посипалася і не створила біля воріт суперника фактично нічого такого, що було б хоча б схожим на гол. Заслужена перемога "дачників" і все такі ж великі ризики у Евертона вилетіти до Чемпіоншипу.

Евертон — Фулгем 1:3

Голи: Макніл, 35 — Г. Рід, 22, Вілсон, 51, Джеймс, 69

Три з трьох для дідуся Годжсона. Тимчасове повернення 75-річного Роя з пенсії заради допомоги не чужому для себе Крістал Пелес стало наочним прикладом того, що вік у тренерській роботі має далеко не таке вже й визначальне значення. Ніхто не сперечається, що Патрік Вієйра більш сучасний та гнучкий у тактичному плані фахівець, але з ним "орли" не виграли жодного матчу у 2023 році, а повернувся Годжсон — три перемоги у трьох поєдинках. Так, це не може тривати вічно, ще й тут не можна упускати той факт, що останні суперники Крістал Пелес — усі троє є головними претендентами на виліт. Після Лестера і Лідса гравці Крістал Пелес розібралися зі Саутгемптоном, а посприяв цьому дубль Еберечі Езе.

Саутгемптон — Крістал Пелес 0:2

Голи: Езе, 54, 68

Голанд за крок від бомбардирського рекорду АПЛ, а Манчестер Сіті все вирішив ще в першому таймі. Нинішні форма та результати Лестера залишали дуже небагато шансів на те, що команді таки вдасться відібрати очки у чинного чемпіона. Сенсації не сталося: підопічні Хосепа Гвардіоли вирішили всі питання щодо переможця ще в першому таймі після дубля Ерлінга Голанда та гола Джона Стоунза.

Отже, на рахунку норвежця вже 32 м'ячі в поточному сезоні АПЛ, що раніше вдавалося лише Мохамеду Салаху в епоху формату сезону з 38 матчів. Навряд чи хтось має сумніви, що Голанд незабаром встановить новий рекорд Прем'єр-ліги по голах, проте проти Лестера такої можливості Гвардіола йому не надав. Вирішивши всі питання ще до перерви, головний тренер Ман Сіті замінив низку ключових виконавців, включаючи норвежця. Зрештою "лисиці" відіграли під завісу один м'яч, але що це змінює? Абсолютно нічого. Чемпіоншипу бути?

Манчестер Сіті — Лестер 3:1

Голи: Стоунз, 6, Голанд, 13 (пен.), 25 — Іхеаначо, 75

Манчестер Юнайтед без проблем упорався з Ноттінгемом у виїзному матчі. Так, були певні питання до суддівства через непризначені пенальті за гру рукою, але ми вже звикли, що в Англії кожен другий арбітр по-своєму трактує подібні епізоди — залишимо це осторонь. Тут цікаво інше: Діогу Далот забив свій дебютний гол за "червоних дияволів" у своєму ювілейному 100-му матчі за клуб, Каземіро повернувся в АПЛ після дискваліфікації, тоді як 100-мільйонний Антоні забив свій перший м'яч за півроку, то ще й асист віддав! Боротьба з Мудриком щодо того, хто першим окупить свій трансфер, тільки починає набирати обертів...

А якщо серйозно, то єдине, що може завадити Манчестер Юнайтед виграти боротьбу з Ньюкаслом за третій рядок і замахнутися на тріумф у Лізі Європи, — це численні травми у таборі МЮ, з яких справді можна зібрати цілий склад.

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Антоні, 32, Далот, 76

В. о. головного тренера лондонського Челсі Френк Лемпард довірив українському вінгеру Михайлу Мудрику місце у стартовому складі на матч проти Брайтона, який очолює екскерманич донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі. Так, "чайки" переграли лондонців у всіх аспектах, але Мудрик цілком може записати минулий матч собі в актив, незважаючи на поразку.

По-перше, 22-річний українець віддав свій другий асист в АПЛ у моменті з єдиним забитим м'ячем Челсі у виконанні Конора Галлагера. По-друге, Мудрик уперше з моменту свого зимового трансферу відіграв матч за "синіх" від початку й до кінця. По-третє, кумедним фактом є те, що тепер Мудрик зі своїми двома результативними передачами є одним із найкращих асистентів Челсі в АПЛ — більше двох асистів у цьому сезоні внутрішньої першості не віддав ніхто зі стану "синіх", що, звичайно, в цьому аспекті говорить про сумну форму Челсі, а не про якесь значне досягнення українця.

Поточна статистика Михайла Мудрика в АПЛ-2022/23: 10 матчів (442 хвилини), 0 голів, 2 асисти.

Лівий захисник Віталій Миколенко повернувся до стартового складу Евертона вперше за останні п'ять матчів (українець набирав форму після хвороби та останнім часом виходив лише з лави для запасних). На жаль, відзначити своє повернення у старт "ірисок" перемогою над Фулгемом Миколенку не судилося. Евертон пропустив від "дачників" аж три м'ячі та зазнав поразки, тому за такого розкладу, будучи захисником, сподіватися на якісь високі оцінки не доводиться. Особливо з урахуванням отриманої жовтої картки на 80 хвилині зустрічі.

Поточна статистика Віталія Миколенка в АПЛ-2022/23: 30 матчів (2293 хвилини), 0 голів, 0 асистів, 4 жовті картки.

Атакуючий півзахисник та капітан збірної України Олександр Зінченко, який в лондонському Арсеналі номінально грає на позиції лівого захисника, не потрапив у заявку своєї команди на гостьове лондонське дербі з Вест Гемом. Напередодні зустрічі з'явилася інформація, що українець має несерйозне пошкодження паху, що пізніше підвердили у таборі "канонірів", тому тренерський штаб Мікеля Артети вирішив не ризикувати здоров'ям одного з ключових своїх виконавців у фінальному та важливому відрізку сезону. Очікується, що Зінченко зможе зіграти вже наступного матчу проти Саутгемптона.

Поточна статистика Олександра Зінченка в АПЛ-2022/23: 23 матчі (1840 хвилин), 1 гол, 2 асисти, 2 жовті картки.

Молодий центральний захисник Борнмута Ілля Забарний знову спостерігав із лави для запасних, як його команда у статусі андердога вириває гостьову перемогу над Тоттенгемом. Що ж, одноклубники Забарного роблять все, щоб 20-річний українець наступного сезону грав у Прем'єр-лізі, а не Чемпіоншипі. І це не може не тішити.

Поточна статистика Іллі Забарного в АПЛ-2022/23: 1 матч (5 хвилин), 0 голів, 0 асистів.

Кращий тренер: Унаї ЕМЕРІ (Астон Вілла)

Коротко про роботу Унаї Емері на посаді головного тренера Астон Вілли:

Фанати Челсі: "Наші очікування щодо вас були низькими, але ВАШУ Ж МАТИ БЛ**Ь"

Офіційно: Паоло Ді Каніо має очолити Тоттенгем

Мо Салах під час перегляду матчу Вест Гема проти Арсеналу, коли Сака не реалізував пенальті:

Гравці Арсеналу повертаються після матчу з Вест Гемом:

Антоні, коли побачив видатного Гаррі Магвайра настільки близько де себе:

Він би забивав голи, навіть якби м'яч був квадратним: