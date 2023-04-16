Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував прийдешні зустрічі за участі його команди.

Англійський Манчестер Сіті, після перемоги над Лестером у тридцять першому турі англійської Прем’єр-ліги (3:1), увійшов серії вирішальних протистоянь в усіх трьох турнірах, у яких бере участь.

Манчестер Сіті — Лестер 3:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Ідеться про матчі проти мюнхенської Баварії на виїзді в чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, гри півфіналу Кубка Англії проти Шеффілд Юнайтед, а також домашню зустріч проти лондонського Арсенала в рамках чемпіонату, які відбудуться впродовж десяти наступних днів.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після гри проти "лис" прокоментував власні очікування від прийдешнього періоду для його команди.

"Як я й казав на попередній прес-конференції, я очікую від своєї команди на перемогу, перемогу й перемогу. Арсенал провів неймовірну серію матчів у цьому сезоні, тож я не думаю, що вони втратять багато очок.

Для нас було важливо підійти до матчу проти конкурентів за АПЛ, вигравши сьогодні, бо далі на нас очікує справжній фінал.

Однак це буде фінал, який лише дасть нам можливість зіграти в ще більшій кількості фіналів. Якщо ми програємо, чемпіонські перегони будуть завершені.

Ми повинні підійти до тієї гри, маючи шанс наблизитись до Арсенала за її підсумками. Ми хочемо отримати цю можливість, знаючи, наскільки це буде важко, але перед цим у нас є шанси на півфінал Ліги чемпіонів і фіналу Кубка Англії", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті відіграє в гостях у мюнхенської Баварії 19 квітня, о 22:00.