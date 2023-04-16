Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 19:30.
Манчестер Сіті — Лестер, Getty Images
16 квітня 2023, 10:00
Манчестер Сіті у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Лестер із рахунком 3:1.
Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні Стоунза та Голанда, який оформив дубль, забивши один із голів із пенальті. У гостей єдиний м'яч забив Іхеаначо.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Лестер у англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Манчестер Сіті — Лестер 3:1
Голи: Стоунз, 6, Голанд, 13 (пен.), 25 — Іхеаначо, 75
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт — Стоунз (Аканджі, 46), Родрі (Філліпс, 52) — Марез, Б. Сілва, де Брюйне (Палмер, 62), Гріліш (Гомес, 74) — Голанд (Альварес, 46).
Лестер: Іверсен — Фас, Сьюнджю, Суттар — Крістіансен (Томас, 46), Дьюзбері-Голл (Прат, 62), Ндіді (Дака, 87), Тілеманс (Менді, 62), Кастань — Варді (Іхеаначо, 46), Меддісон.