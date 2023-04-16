Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 15 квітня 2023 року, 14:30.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла змогла здивувати на власному полі та розгромила Ньюкасл Юнайтед, який має на меті кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Команда Унаї Емері відправила у ворота "сорок" три "сухі" м'ячі, тим самим в черговий раз гучно заявивши про свої єврокубкові амбіції на наступний сезон.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астотн Вілла — Ньюкасл Юнайтед в 31 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед 3:0

Голи: Ремзі, 11, Воткінс, 64, 83

Астон Вілла: Мартінес — Янг, Конса, Мінгс, Морено — Дендонкер, Луїз — Макгінн, Буендіа, Ремзі (Чамберс, 85) — Воткінс (Дуран, 90_

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 68) — Віллок (Лонгстофф, 68), Гімараес, Жоелінтон (Андерсон, 80) — Мерфі (Вілсон, 56), Ісак, Гордон (Альмірон, 56)

Попередження: Дуран — Шер