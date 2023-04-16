Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та лондонський Арсенал.

Арсенал зіграє в гостьовому лондонському дербі проти Вест Гема в рамках тридцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, після нічиєї проти бельгійського Гента (1:1), залучив до стартового складу Зума та Керера до центру захисту, тоді як Крессвелл зіграє ліворуч від них. Соучек повернеться до опорної зони, а Пакета та Бенрахма розташуються під єдиним нападником — Антоніо.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти Ліверпуля (2:2), використав із перших хвилин Тірні на лівому фланзі захисту через травму паху в Олександра Зінченка.

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Пакета, Бенрахма — Антоніо.

Запасні: Ареола, Ананг, Джонсон, Емерсон, Форнальс, Лансіні, Даунс, Корне, Інгз.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Тірні — Едегор, Парті, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Ківьор, Волтерс, Сміт-Роу, Жоржиньйо, Вієйра, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Гра Вест Гем — Арсенал почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.