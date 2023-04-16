Англія

Арсенал без Зінченка впустив перевагу в два м'ячі над Вест Гемом

Колектив Мікеля Артети знову оформив два забитих м'яча раніше за суперників, але після того дозволив тим відігратись.

Вест Гем — Арсенал, Getty Images