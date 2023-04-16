Колектив Мікеля Артети знову оформив два забитих м'яча раніше за суперників, але після того дозволив тим відігратись.
Вест Гем — Арсенал, Getty Images
16 квітня 2023, 17:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Арсенал 2:2
Голи: Бенрахма, 33 (пен.), Боуен, 54 — Б. Вайт, 7, Едегор, 10
На 52-й хвилині Букайо Сака (Арсенал) не забив пенальті (промах).
Вест Гем:
Фабіанські — Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Пакета (Даунс, 86), Бенрахма (Форнальс, 90) — Антоніо (Корне, 86).
Арсенал:
Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Тірні (Вієйра, 84) — Едегор (Нкетіа, 89), Парті (Жоржиньйо, 66), Джака — Сака, Жезус (Троссар, 66), Мартінеллі (Нельсон, 84).
Попередження: Крессвелл — Парті, Жезус