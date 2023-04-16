Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 16 квітня 2023 року, 16:00.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостьовому лондонському дербі безвольно втратив перемогу над Вест Гемом.

Підопічні Мікеля Артети мали перевагу у два м'ячі буквально з перших хвилин зустрічі, але згодом розгубили весь цей запас протягом матчу, до чого додався ще й нереалізований пенальті у виконанні Букайо Сака у другому таймі.

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2, проте друга втрата очок поспіль серйозно вдарила по чемпіонським амбіціям Арсеналу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вест Гем — Арсенал в 31 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Вест Гем — Арсенал 2:2

Голи: Бенрахма, 33 (пен.), Боуен, 54 — Б. Вайт, 7, Едегор, 10

На 52-й хвилині Букайо Сака (Арсенал) не забив пенальті (промах).

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен, Пакета (Даунс, 86), Бенрахма (Форнальс, 90) — Антоніо (Корне, 86).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Тірні (Вієйра, 84) — Едегор (Нкетіа, 89), Парті (Жоржиньйо, 66), Джака — Сака, Жезус (Троссар, 66), Мартінеллі (Нельсон, 84).



Попередження: Крессвелл — Парті, Жезус