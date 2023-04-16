Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Мартін Едегор поділився думкою про результат матчу з Вест Гемом (2:2).

"Багато схожих речей порівняно з минулим матчем із Ліверпулем. Ми добре розпочали, але після цього зупинилися та дозволили супернику зіграти на їхніх якостях.

Ми почали робити багато дурниць із м'ячем, дали їм зіграти за рахунок довгих передач. Арсенал дав Вест Гему надію, тож відповідальність лежить на нас. Потрібно рухатися вперед", — наводить слова Едегора ВВС.

У поточному сезоні Едегор провів 30 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 7 асистів.