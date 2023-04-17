Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 16 квітня 2023 року, 18:30.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед у гостях впевнено впорався з Ноттінгем Форестом.

Команда Еріка тен Гага відправила у ворота "лісників" два "сухі" м'ячі, тим самим здобувши перемогу з рахунком 2:0. Забитими голами відзначилися Антоні та Діогу Далот.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед в 31 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Антоні, 32, Далот, 76

Ноттінгем: Навас — Феліпе, Ніакіте, Маккена (Денніс, 81), Вільямс, Лоді — Фройлер (Мангала, 65), Данілу, Гіббс-Вайт (Лінгард, 88) — Джонсон, Авонії (Саррідж, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Лінделеф, Магуайр, Ван-Біссака — Еріксен (Фред, 79), Каземіро, Санчо, Фернандеш, Антоні — Марсьяль (Веггорст, 72).

Попередження: Магвайр, Вільямс, Мангала, Веггорст.