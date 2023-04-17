Англія

Роберто Де Дзербі з більшою ймовірністю наприкінці сезону втратить одного зі своїх лідерів.

Центральний півзахисник збірної Аргентини і Брайтона Алексіс Мак Аллістер зі своїм оточенням ухвалили рішення змінити клубну прописку наступного літа в пошуках нового виклику в кар'єрі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний аргентинець хоче визначитися зі своїм новим клубом у найближчій перспективі та здійснити свій перехід у перші дні трансферного вікна.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед та Ліверпуль незабаром обговорять з Мак Аллістером умови можливого трансферу.

Цього сезону аргентинський хавбек провів 30 поєдинків на клубному рівні, в яких він забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі. Зазначимо, що Мак Аллістер є чемпіоном світу-2022 у складі збірної Аргентини.