Англія

Колишній тренер Барселони добре поладнає з вихованцями клубу.

Безумовно талановитий центральний півзахисник каталонської Барселони Гаві продовжує вражати своєю футбольною зрілістю, дебютувавши за "дорослу" команду ще у віці 16 років.

Утім, незважаючи на його стабільне потрапляння до стартового складу, уже наприкінці поточного сезону "блаугранас" можуть залишитись без свого 18-річного зіркового виконавця.

Річ у тім, що під час поточного сезону розслідування фінансових органів Ла Ліги виявило порушення під час укладання оновленого контракту гравця строком до 2026 року, тож наразі в нього умовно діє домовленість лише до завершення цієї кампанії, тоді як фінансовий стан Барси не дозволяє оформити новий контракт.

Зрештою, ситуацією дуже захоче скористатись на власну користь лондонський Челсі, підписавши Гаві в якості вільного агента.

А щоб юнак був більш охочим до переїзду в столицю Великої Британії "пенсіонери" готові навіть запросити колишнього тренера збірної Іспанії Луїса Енріке на зміну Френку Лемпарду.

Іспанська преса повідомляє, що сторони вже почали перемовини, а безпосередній контакт поміж 52-річний фахівцем та Гаві має відбутись одразу після того, як буде досягнуто домовленість.

Гаві в поточному сезоні зіграв 41 матч, забивши два м’ячі та віддавши шість гольових передач.