Англія

Схоже, Глейзери передумали продавати клуб.

Родина Глейзерів, ймовірно, залишиться у Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Джоел та Аврам Глейзери все більше впевнені в тому, що зможуть залучити зовнішні інвестиції, які дозволять їм залишитися власниками клубу та подвоїти його вартість протягом наступного десятиліття.

Зазначимо, що минулої осені Глейзер заявили, що розглянуть "усі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, продаж або інші угоди".