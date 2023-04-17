Схоже, Глейзери передумали продавати клуб.
БРАТИ ГЛЕЙЗЕРИ, GETTY IMAGES
17 квітня 2023, 17:39
Родина Глейзерів, ймовірно, залишиться у Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, Джоел та Аврам Глейзери все більше впевнені в тому, що зможуть залучити зовнішні інвестиції, які дозволять їм залишитися власниками клубу та подвоїти його вартість протягом наступного десятиліття.
Зазначимо, що минулої осені Глейзер заявили, що розглянуть "усі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції в клуб, продаж або інші угоди".