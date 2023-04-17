Англія

Українець проводить видатний сезон.

Прем'єр-ліга опублікувала претендентів на кожну позицію в команді сезону АПЛ. Про це повідомляє

Squawka.

На позиції захисника знайшлося місце українському оборонцю лондонського Арсеналу Олександру Зінченку. Загалом, шорт-лист команди сезону наступний:

Голкіпери:

Нік Поуп

Аарон Рамсдейл

Аліссон Бекер

Бернд Лено

Кепа Аррісабалага

Захисники:

Габріель Магальяйнс

Вільям Саліба

Кіран Тріпп'єр

Свен Ботман

Олександр Зінченко

Тьяго Сілва

Лісандро Мартінес

Бен Мі

Люк Шоу

Крістіан Ромеро

Рубен Діаш

Півзахисники:

Мартін Едегор

Кевін Де Брюйне

Каземіро

Бруно Гімарайнс

Алексіс Мак Аллістер

Жоао Палінья

Джеймс Меддісон

Соллі Марч

Каору Мітома

Родріго Бентанкур

П'єр-Еміль Хойб'єрг

Нападники:

Ерлінг Голанд

Букайо Сака

Гаррі Кейн

Габріель Мартінеллі

Джек Ґріліш

Маркус Рашфорд

Мохамед Салах

Мігель Альмірон

Оллі Уоткінс

Кай Гаверц

Ріяд Марез

Дарвін Нуньєс

Раніше ми писали, що Зінченко фолить рідше за всіх польових гравців цього сезону АПЛ.