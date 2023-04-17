Уругваєць може отримати тривалий бан.
ФЕДЕ ВАЛЬВЕРДЕ - GETTY IMAGES
17 квітня 2023, 20:35
Хавбек Реала Федеріко Вальверде може отримати покарання за напад на Алекса Баену з Вільярреалу. Нагадаємо, уругваєць вдарив у лице хавбека суперника Алекса Баену за те, що той зачіпав тему дитини, яку втратив уругваєць та його дружина. Подробиці читайте за посиланням.
Як повідомляє theathletic, національний комітет Іспанії з боротьби з насильством передав справу Вальверде до Комітету зі спортивних змагань Королівської федерації футболу Іспанії. Футболіста можуть дискваліфікувати терміном від 4 до 12 матчів.
Нагадаємо, Баена вирішив написати заяву у поліцію на Вальверде.