Англія

Гравець збірної Англії може поповнити ряди "сорок".

Захисник Ліверпуля Джо Гомес може змінити клубну прописку, повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, Ньюкаслу цікавий варіант з придбанням оборонця. Головний тренер "сорок" Едді Гау є великим шанувальником таланта Гомеса і хоче, щоб він приєднався до команди перед стартом наступної кампанії.

Повідомляється, що футболіст не проти переїхати до Ньюкасла, але за умови, що він отримає достатню кількість ігрового часу.

Нагадаємо, минулого літа Гомес підписав з Ліверпулем новий контракт на п'ять років — до літа 2027.

Гомес виступає за Ліверпуль з 2015 року. В поточному сезоні він зіграв у 29 матчах всіх турнірів та відзначився 1 результативною передачею.