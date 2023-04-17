Англія

Німецький тренер може перебратись в АПЛ.

Тоттенгем після звільнення Антоніо Конте знаходиться в пошуку нового головного тренера для наступного сезону.

Як повідомляє видання Kicker, керівництво лондонського клуба розглядає кандидатуру Юргена Клінсманна, що наразі очолює збірну Південної Кореї.

Німецький тренер до лютого 2020 року тренував берлінську Герту, а в лютому цього року — отримав роботу в Азії.

Також він встиг попрацювати зі збірною США, збірною Німеччини, в мюнхенській Баварії та Торонто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рішарлісон заявив, що не бажав звільнення Конте та спіймав журналістів на наклепі.