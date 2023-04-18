Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 17 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках заключного матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Лідс Юнайтед, де здобув розгромну перемогу.

Підопічні Юргена Клоппа успішно скористалися кризою у грі "павичів", які ще на один крок наблизилися до вильоту до Чемпіоншипу, і забили у їхні ворота аж шість м'ячів.

На таку значну кількість голів Лідс зміг відповісти лише один раз, що ніяк не вплинуло на підсумковий результат на користь "червоних".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лідс Юнайтед — Ліверпуль в 31 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Лідс Юнайтед — Ліверпуль 1:6

Голи: Сіністерра, 47 — Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньєс, 90

Лідс: Мельє – Крістенсен, Кох, Стрейк, Фірпо – Маккенні, Хунке – Гаррісон (Ньйонто, 77), Ааронсон (Рюттер, 66), Сіністерра (Форшоу, 77) – Родріго (Саммервілл, 66)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Гендерсон (Мілнер, 81), Фабіньо (Тьяго, 85), Джонс – Салах (Нуньєс, 81), Гакпо (Діас, 81), Жота (Фірміно, 82)