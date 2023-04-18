Англія

Керманич "червоних" — про розгромну перемогу над одним із аутсайдерів АПЛ.

У рамках заключного матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Лідс Юнайтед, де здобув розгромну перемогу з рахунком 6:1.

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп поділився враженнями від цього протистояння.

"Я дуже щасливий після цієї гри. Думаю, що ми зробили багато помилок, забили сенсаційні голи, а з точки зору контрпресингу це було найкраще видовище за, не побоюсь сказати, ціле десятиліття. Мій улюблений момент у матчі – це 92-а хвилина, коли чотири гравці бігали за бідним хлопцем із Лідса, щоб відібрати у нього м'яч".

"Я вважаю, що це найкраща гра, яку ми зіграли в цьому сезоні, враховуючи різні аспекти. Щоб грати в хороший футбол, потрібна стабільність. Все починається з оборони, але ми можемо бути дуже сконцентрованими на атаку. Я не можу пояснити, чому наш контрпресинг не спрацював у попередніх іграх, але сьогодні він "вистрілив". Він також "вистрілив" у другому таймі проти Арсеналу".

"Потрапляння до топ-4 таблиці? Я думаю, що існує невелика проблема, якщо порівнювати минулий сезон та поточний. Вона полягає в тому, що суперники у верхній частині таблиці мають дуже комфортний відрив від нас. Я не знаю, чи зможемо ми наблизитися, але я не думаю, що це надто важливо. Я хотів би бачити нашу команду з тим же бажанням, такою ж пристрастю, тим же розумінням, які ми продемонстрували сьогодні ввечері", — цитує слова Юргена Клоппа BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лідс Юнайтед — Ліверпуль ви можете на Football.ua.