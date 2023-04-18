Англія

Англійський хавбек може змінити клубну прописку.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Конор Галлагер у літнє трансферне вікно може вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо в подкасті CaughtOffside, керівництво "синіх" готове розглянути пропозиції щодо 23-річного англійця наприкінці сезону.

Стверджується, що до Галлагера виявляють інтерес Ліверпуль та Ньюкасл Юнайтед, але поки що процес переговорів не зрушив з мертвої точки.

У поточному сезоні Конор Галлагер провів у футболці Челсі 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює англійського хавбека у 32 мільйони євро.