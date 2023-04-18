Англія

Футболіст, схоже, не входить у плани Хаві.

Англійський Лідс дуже близький до закриття угоди вінгером Барселони Ільясом Ахомашем.

Молодий іспанець переїде в англійський клуб на правах вільного агента — його контракт із Барселоною спливає влітку 2023 року.

Барселона намагалась продовжити з ним угоду, але отримала у відповідь відмову. Це і не дивно, адже Хаві, схоже, на Ахомаша не розраховує.

18-річний атакувальний гравець не зіграв жодної хвилини у цьому сезоні за клуб, лише один раз при цьому був у заявці на гру.

Мілан, Арсенал та інші клуби програли боротьбу за таланта саме Лідсу, який найближчими днями має офіційно оголосити про підписання.