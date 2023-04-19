Англія

Іспанський воротар залишиться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед найближчим часом продовжить контракт із воротарем Давідом Де Хеа.

Як повідомляє ESPN, керівники Юнайтед вважають, що воротар погодиться а нову пропозицію.

Де Хеа запропонували нову угоду на нижчих умовах по заробітній платі, проте розмір бонусів, які залежатимуть від виступів іспанця, виросте.

Відзначимо, що це вже не перший етап перемовин між клубом та футболістом. Стартову пропозицію він відхилив через занадто низькі цифри у графі "зарплата".

Контракт Де Хеа діє до літа 2023 року, але якщо навіть МЮ не домовиться з ним про новий, в них є опція автоматичного продовження на один рік.