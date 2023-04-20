Лондонський клуб вивчає кандидатуру італійського фахівця.
ЛУЧАНО СПАЛЕТТІ, GETTY IMAGES
20 квітня 2023, 17:35
Керівництво Челсі перебуває у пошуках головного тренера на новий сезон.
Як повідомляє Football London, лондонський клуб розглядає варіант із Лучано Спаллетті. Челсі має намір провести переговори з італійським фахівцем.
При цьому, фаворитом на посаду головного тренера є Юліан Нагельсманн. Він перебуває у статусі вільного агента.
Нагадаємо, що Наполі йде першим у Серії А, але неаполітанська команда не зуміла вийти до півфіналу Ліги чемпіонів, поступившись Мілану.