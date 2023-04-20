Англія

Лондонський клуб вивчає кандидатуру італійського фахівця.

Керівництво Челсі перебуває у пошуках головного тренера на новий сезон.

Як повідомляє Football London, лондонський клуб розглядає варіант із Лучано Спаллетті. Челсі має намір провести переговори з італійським фахівцем.

При цьому, фаворитом на посаду головного тренера є Юліан Нагельсманн. Він перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, що Наполі йде першим у Серії А, але неаполітанська команда не зуміла вийти до півфіналу Ліги чемпіонів, поступившись Мілану.